كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 151615 حالة.

وقالت وزارة الصحة: إنه "تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4199"، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 112895 شخصاً حتى الآن.