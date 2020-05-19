كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر.. كورونا ينتشر داخل السجن المركزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت السلطات القطرية في تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء بعد تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في السجن المركزي بالدوحة.

وأجرت "هيومن رايتس" لقاءات مع 6 محتجزين أجانب كشفوا عن تدهور الأوضاع في السجن المركزي بقطر، بعد الاشتباه بإصابة عدد من السجناء بفيروس كورونا، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".

وطالبت المنظمة السلطات القطرية بتخفيف عدد السجناء واتباع قواعد التباعد الاجتماعي والسيطرة على الفيروس داخل السجن، ودعت السلطات القطرية بوضع بروتوكولات مناسبة للنظافة الشخصية والتنظيف.

كما دعت المنظمة السلطات القطرية لإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر، مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة مع ضمان حصول السجناء الباقين على الرعاية الطبية الكافية.

وتتزايد المطالبات الدولية لقطر بالسيطرة على كورونا، والالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية بعد تسجيل الدوحة نحو 34 ألف إصابة في أكبر تفش لكورونا عالمياً مقارنة بعدد السكان.

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