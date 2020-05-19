كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر.. كورونا ينتشر داخل السجن المركزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعت السلطات القطرية في تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء بعد تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في السجن المركزي بالدوحة.
وأجرت "هيومن رايتس" لقاءات مع 6 محتجزين أجانب كشفوا عن تدهور الأوضاع في السجن المركزي بقطر، بعد الاشتباه بإصابة عدد من السجناء بفيروس كورونا، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".
وطالبت المنظمة السلطات القطرية بتخفيف عدد السجناء واتباع قواعد التباعد الاجتماعي والسيطرة على الفيروس داخل السجن، ودعت السلطات القطرية بوضع بروتوكولات مناسبة للنظافة الشخصية والتنظيف.
كما دعت المنظمة السلطات القطرية لإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر، مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة مع ضمان حصول السجناء الباقين على الرعاية الطبية الكافية.
وتتزايد المطالبات الدولية لقطر بالسيطرة على كورونا، والالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية بعد تسجيل الدوحة نحو 34 ألف إصابة في أكبر تفش لكورونا عالمياً مقارنة بعدد السكان.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,932 مليون إصابة، بينهم أكثر من 321 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,931 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.