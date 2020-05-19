عاجل.. الإمارات تطور تقنية جديدة لاكتشاف فيروس كورونا

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنها تطور تقنية سريعة لاكتشاف فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك باستخدام أشعة الليزر يمكنها رصد الفيروس بمجرد دخوله خلايا الدم.

وبطرح التقنية الجديدة، يعزز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للأبحاث والابتكار والتكنولوجيا في المنطقة، هذا ويأمل مختبر "كوانت ليز" بالإمارات في أن يتمكن من إدراج هذا المنتج في السوق في غضون أشهر قليلة.

كما ستمكن المختصين من إجراء الفحوصات على نطاق واسع بما يعزز القدرة على تتبع الحالات، وكبح تفشي المرض بين القوى العاملة.

وتعتبر تقنية "DPI" المبنية على الليزر والمعتمدة على تضمين الطور البصري سهلة الاستخدام وغير جراحية ومنخفضة التكلفة، وستسمح الأداة الجديدة التي تستخدم المجهر الإلكتروني بإجراء الفحوصات على نطاق جماعي وتتيح صدور النتائج خلال ثوان.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,932 مليون إصابة، بينهم أكثر من 321 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,931 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.