كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 162 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 32169 حالة.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالي: إن "حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 813 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 226699"، لافتة إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 66553 إلى 65129.

وشددت هيئة الدفاع المدني على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 749 إلى 716 حالة، مشيرة إلى زيادة عدد المتعافين بواقع 2075 حالة؛ حيث ارتفع المؤشر من 127326 إلى 129401 شخص، بينما تجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2 مليونين.