كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر "قرقاش" يؤكد: الإمارات ملتزمة بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، بأن الإمارات ملتزمة بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين وتقديم المساعدات.
وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تواصلت اليوم مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا استعدادا لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو".
وتابع: "التزامنا بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين مبدئي. وبلغت المساعدات الإماراتية للوكالة خلال السنوات 6 الماضية 216 مليون دولار، شملت التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".
وقالت مديرة مكتب أونروا في واشنطن إليزابيث كامبل: إن قطع المساعدات الأمريكية كان له تأثير كبير على قدرة الوكالة على مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
وأضافت كامبل: أننا "نعمل أساسا على نحو شهري. الأموال التي بحوزتنا الآن تكفي لدفع رواتب العاملين في مجال الصحة لدينا وعددهم 30 ألفا حتى نهاية هذا الشهر".
ويخشى الكثير من اللاجئين من تراجع المساعدات الضئيلة، التي يحصلون عليها خاصة في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وظهور أولويات أخرى لدى الجهات المانحة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,932 مليون إصابة، بينهم أكثر من 321 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,931 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.