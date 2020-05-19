كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر "قرقاش" يؤكد: الإمارات ملتزمة بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، بأن الإمارات ملتزمة بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين وتقديم المساعدات.

وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تواصلت اليوم مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا استعدادا لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو".

وتابع: "التزامنا بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين مبدئي. وبلغت المساعدات الإماراتية للوكالة خلال السنوات 6 الماضية 216 مليون دولار، شملت التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".

وقالت مديرة مكتب أونروا في واشنطن إليزابيث كامبل: إن قطع المساعدات الأمريكية كان له تأثير كبير على قدرة الوكالة على مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضافت كامبل: أننا "نعمل أساسا على نحو شهري. الأموال التي بحوزتنا الآن تكفي لدفع رواتب العاملين في مجال الصحة لدينا وعددهم 30 ألفا حتى نهاية هذا الشهر".

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ويخشى الكثير من اللاجئين من تراجع المساعدات الضئيلة، التي يحصلون عليها خاصة في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وظهور أولويات أخرى لدى الجهات المانحة.