كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: نرفض التهديدات الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وجهها إلى منظمة الصحة العالمية؛ بسبب اعتقاده بأنها مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال مندوب روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف: إن "موقفنا من ذلك أننا بالطبع نعتبره سلبيا"، مضيفاً: "نحن والجزء الأكبر من المجتمع الدولي نعتبر أن منظمة الصحة العالمية هي المؤسسة، التي يجب أن تتولى التنسيق الدولي في مجال الرعاية الصحية، وتتمثل المهمة الأساسية الآن في مكافحة فيروس كورونا".

ولفت "غاتيلوف" إلى أن روسيا تعتبر انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية أو تقليصها لحجم التمويل لهذه المنظمة سيكون "أمرا غير مرجو ومضرا".

وسبق أن وجهت إدارة ترامب، اتهامات كثيرة لمنظمة الصحة العالمية بـ"الفشل" في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشي فيروس كورونا والانحياز إلى الصين، داعية إلى محاسبة هذه المؤسسة الدولية.

وأعطي "ترامب" مهلة إلى منظمة الصحة العالمية لمدة 30 يوماً لإجراء إصلاحات جوهرية، مهدداً بقطع التمويل عنها حال عدم قيامها بذلك، وبتعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

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