كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تعلن رفع حظر الرحلات الجوية من إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية المباشرة من إيطاليا، وأبقته على السفن السياحية مع استمرار وضع المسافرين الوافدين في الحجر الصحي.

وشجع تراجع معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إسبانيا التي تحتل المركز الرابع في العالم من حيث عدد الإصابات، على بدء تخفيف واحد من أشد إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.

وكانت السلطات الإسبانية، قد منعت رحلات الطيران من إيطاليا منذ يوم 11 مارس، في إطار مساعي احتواء تفشي فيروس كورونا، فيما ساعدت حالة الطوارئ على الحد من العدوى، لكنها فرضت قيوداً غير مسبوقة على الحدود والحركة وسببت ضررا اقتصاديا هائلا.

ويستعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث لأن يطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى أواخر شهر يونيو المقبل.

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