كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تعلن رفع حظر الرحلات الجوية من إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية المباشرة من إيطاليا، وأبقته على السفن السياحية مع استمرار وضع المسافرين الوافدين في الحجر الصحي.
وشجع تراجع معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إسبانيا التي تحتل المركز الرابع في العالم من حيث عدد الإصابات، على بدء تخفيف واحد من أشد إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.
وكانت السلطات الإسبانية، قد منعت رحلات الطيران من إيطاليا منذ يوم 11 مارس، في إطار مساعي احتواء تفشي فيروس كورونا، فيما ساعدت حالة الطوارئ على الحد من العدوى، لكنها فرضت قيوداً غير مسبوقة على الحدود والحركة وسببت ضررا اقتصاديا هائلا.
ويستعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث لأن يطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى أواخر شهر يونيو المقبل.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,924 مليون إصابة، بينهم أكثر من 320 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,928 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.