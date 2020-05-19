كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تسجل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 16764، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة، وبذلك أصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 121 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند: إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح "السند" أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 179 مريضا، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11962 حالة.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصياً بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

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