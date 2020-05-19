كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات فهمت منذ البداية أهمية التعاون الدولي في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد من أولى دول العالم في التمسك بالتزاماتها الدولية وفق المواثيق والمعاهدات كافة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الأمن الصحي العالمي، وقد إنعكس هذا الالتزام بشكل واضح في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن "الإمارات فهمت منذ البداية أهمية التعاون الدولي في مواجهة وباء كورونا، وقد عبّر عن ذلك بوضوح وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في رسالة وجهها إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات تبنت استجابة محلية ودولية متعددة الأوجه للتصدي للوباء، مؤكدة إدراكها التام على أن فيروس كورونا يمثل أكثر من أزمة صحية عابرة؛ وهي تعي تماماً الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية واسعة النطاق لهذا الفيروس.

واختتمت كلامها قائلة: إن الإمارات رحبت بفرص التعاون وتعميق الحوار الاستراتيجي مع منظمة الصحة العالمية من خلال تقديم المساعدات والمساهمات العينية، من معدات الحماية الشخصية وإطلاق الجسور الجوية لتوفير الاحتياجات والإمدادات الرئيسة لمختلف دول العالم، ومن خلال الخدمات والمرافق والإمكانات التي تمتلكها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وتبادل المعرفة والخبرات بشأن أساليب الاختبار والتكنولوجيا

Advertisements