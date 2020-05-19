كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر أبوظبي.. جامعة محمد الخامس تناقش أسس التعامل مع كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة في جامعة محمد الخامس أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أنها نظمت محاضرة بعنوان "أسس التعامل مع كورونا" لرئيس قسم الدكتوراه في الجامعة الدكتور الجيلالي المريني، وذلك ضمن موسمها الرمضاني الأول "روح وريحان".

هذا وأشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور حمدان مسلم المزروعي، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وتداعياته، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وقال الدكتور المزروعي: إنني "أخص بالشكر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي ضرب نموذجاً عالمياً للقيادة الناجحة والملهمة في التعامل مع الأزمات".

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وبدأ الدكتور المريني محاضرته بالتأكيد على ضرورة الالتزام بطاعة ولي الأمر، إنطلاقاً من أنه أمر عام في الأحوال العادية وغير العادية، وفي مناحي الحياة جميعها، مؤكداً على أن الأمر يزداد وجوباً إذا اشتد البلاء وتهددت النفوس، فأمر ولي الأمر بإنقاذ النفوس والعباد يصبح في أعلى درجة الوجوب لدرء المفاسد وجلب المصالح.

وعلل كلامه بذكر الإمام الشاطبي للغذاء والشراب والسكن في حديثه عن حفظ النفس، لافتاً إلى أن "قول الشيخ محمد بن زايد وصيغته من صميم حفظ النفوس بالطعام والتغذية".

وأضاف: "قول الشيخ محمد بن زايد بالأمر بالتطبيب في هذا الوقت العصيب مما يحفظ النفوس ويدرأ عنها الاختلالات والأوبئة هو من صلب الدين وقواعده، ومقاصده ومكارمه وضرورياته"، موضحاً أن "حفظ النفوس ضرورة من الضروريات الخمس: وهي بعد حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسب والعرض فالمال".

وتابع: "رغم أن حفظ النفس بعد حفظ الدين في سلم المقاصد ومراتبها إلا أن تقديم النفس هنا كان بأمر الدين، ومن الدين، وحفظ النفوس ضرورة من الضروريات الخمس التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، ومن هذا المنطلق نذكر الحالات الاستثنائية التي تغلق فيها المساجد، وتتوقف العمرة، إلى غير ذلك حفاظاً على النفوس، فالتطبيب ومعالجة كورونا ضروري وواجب لأنه يحافظ على النفوس، ويرفع الداء والوباء".