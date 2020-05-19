كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن ترحيبهم بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ممن لهم أقارب داخلها، اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية، في بيان لهما أن القرار يأتي حرصاً من الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين في الخارج؛ مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم، الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ومن جهة أخرى، دعت الهيئة الإماراتية حاملي الإقامات السارية المتواجدين بالخارج والراغبين في العودة إلى الإمارات للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة "smartservices.ica.gov.ae"، والتي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان وسلامة.