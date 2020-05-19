موقع أمازون يعرض فيلما مغربيا

انضم الفيلم المغربي، “فلسطين”، إلى قائمة الأفلام المتاحة تحت الطلب على الموقع العالمي الشهير، أمازون، وهو من إخراج المخرج المغربي محمد البدوي.

وأتيح فيلم “فلسطين”، الذي أخرجه بشكل مشترك المغربي، محمد البدوي، والإسباني، جوليو سوتو جاربايد، على أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويرتقب لاحقا إتاحته في باقي الدول على منصة الموقع.

وشاركت في الفيلم، الناطق باللغة العربية أسماء مغربية معروفة، من أبرزها أمال عيوش، وسارة برليس.

ويروي الفيلم قصة جندي إسرائيلي تعرض لحادث فقد على إثره ذاكرته، ثم وجده فلسطينيون، وظنوه الشاب الفلسطيني، نسيم، الذي اختفى من سجن إسرائيلي، في قصة بقالب درامي تشويقي.