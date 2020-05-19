الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدم موعد صرف المعاشات بسبب العيد

على مقربة من عيد الفطر، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم موعد صرف المعاشات.
وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه قرر، بصفة استثنائية، صرف المعاشات الخاصة بشهر ماي الجاري، ابتداء من بعد غد الخميس 21 ماي، بدلا من التاريخ المعتاد.
يذكر أنه، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، بات آلاف الأجراء المتوقفين، مؤقتا، عن العمل، يستخلصون معاشاتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الأجراء المستفيدون من تعويضات الصندوق يقدر عددهم بـ 701 ألف أجير، صرح بهم من طرف حوالي 120 ألف مقاولة، فيما سيخصص الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا حوالي ملياري درهم، شهريا، لصرف التعويضات المقررة لفائدة هؤلاء الأجراء.
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