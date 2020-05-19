استئناف المقاولات للعمل.. العثماني: يجب أن تشتغل وإلا ماتلقاوش ماتاكلو

دافع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، عن قرار عودة المقاولات إلى العمل بعد عيد الفطر.

وقال العثماني، في حديثه أمام مجلس المستشارين، عصر اليوم، إن الحكومة اتخذت في البداية، قرار استمرار الوحدات الصناعية في العمل، والتي تستطيع أن تلتزم بالتدابير الصحية، وتم تشجيعها على العمل، وإلا “ماتلقاوش ماتاكلو”.

واعتبر العثماني، أنه “لا يمكن أن لا تشتغل الوحدات الصناعية، ولكن التشديد في الإجراءات معقول”، مضيفا أن الحكومة، وضعت معايير للاحتياطات في الإنتاج والتسويق لذلك سمح للمقاولات بالعمل.

وأضاف العثماني، أن الحكومة تشترط اتخاذ المقاولات لتدابير التباعد الاجتماعي، والتعقيم، كشرط للعمل، مضيفا أن لجنة مراقبة جهوية قامت، الشهر الماضي، بـ13 ألف زيارة للوحدات الصناعية، وصدرت قرارات بالإغلاق لوحدات لم تلتزم بالتحذيرات.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد دعا، صباح اليوم، المقاولات إلى استئناف أنشطتها، في احترام للتدابير الاحترازية، المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

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وقال بنشعبون، في كلمته أمام مجلس المستشارين، “أوجه الدعوة إلى كل الفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطة مقاولاتهم مباشرة، بعد أيام العيد، باستشناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطة المختصة”.

وطلب بنشعبون من أرباب المقاولات مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، والوقائية، لضمان سلامة المأجورين، والمستحدمين، والمتعاملين.

يذكر أن الدعوة إلى استئناف المقاولات لنشاطها تأتي بالتزامن مع اتخاذ قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية لثلاثة أسابيع إضافية.