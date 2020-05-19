عاجل.. تجاوز عدد إصابات كورونا عتبة 7000 حالة في المغرب.. ووفاة واحدة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليوم، إنه تم تسجيل 71 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 7023 حالة.

وسجلت أغلب الحالات الجديدة بأربع بؤر بالدار البيضاء سطات، وبينما سجلت باقي الإصابات في جهات مراكش آسفي وفاس مكناس والرباط سلا القنيطرة والشمال، بينما لم تسجل أي حالة إصابة بباقي الجهات.

وتم تسجيل 143 حالة شفاء جديدة، ليصل الإجمالي حتى اليوم، 3901 حالة شفاء، كما تم تسجيل وفاة واحدة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 193 وفاة.

واستبعدت المختبرات 4760 حالة كانت محتملة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المستبعدة من خلال تحليل مخبري، هو 93344 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.