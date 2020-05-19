مجلس الأوقاف في القدس يفتح المسجد الأقصى للمصلين بعد عيد الفطر

قرر مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس، اليوم الثلاثاء، فتح المسجد الأقصى المبارك للمصلين، الأسبوع المقبل، بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.
وسيتم فرض إجراءات وقائية مشددة، قبل فتح المسجد الأقصى، حسب بيان لمجلس الأوقاف الإسلامية، على أن يتم الإعلان عن هذه الإجراءات فى وقت لاحق، عبر بيان خاص تصدره دائرة الأوقاف.
يذكر أن المسجد الأقصى المبارك، عاش إغلاقاً استمر لنحو الشهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في فلسطين، وهو ثالث حرم شريف تسبب الوباء في منع إعماره من قبل المصلين، بعد المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة.
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