إنتر ميلان يبدي اهتمامه بضم المغربي حكيمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريقا إيطاليا بارزا انضم لصراع التعاقد مع نجم ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند، أشرف حكيمي.
ويلعب أسد الأطلس في صفوف الفريق الألماني، على سبيل الإعارة، التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان يعد آخر الأندية، التي أظهرت اهتمامها بالحصول على خدمات حكيمي، لكنه سيلقى منافسة شرسة من جانب بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد، قدّر سعر الدولي المغربي بـ50 مليون يورو، إلا أن مستقبل اللاعب يعتمد على قرار المدرب زين الدين زيدان، الذي يريد أن يبقي عليه لمنافسة داني كارفاخال في الجانب الأيمن.
ومن جانبه، يرغب حكيمي في مواصلة المشاركة بشكل أساسي، كما هو الحال في بوروسيا دورتموند، إلا أن هذا الأمر قد لا يجده في الفريق الملكي، مع وجود كارفاخال.
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