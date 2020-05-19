شكرا لقرائتكم خبر عن بالوثيقة.. الحكومة اليمنية توجه باعادة المواطنيين العالقين في الخارج لليمن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 بناء على توجيهات الرئيس هادي بجدولة عودة العالقين في الخارج، صدر بيان عن مجلس ادارة طيران اليمنية بيان فيه بانه تقضي توجيهات رئيس الوزراء باعادة جدول مقترح لرحلات اجلاء العالقين في كل من الاردن والهند ومصر ، وفقا لاقدمة الحجز على ان يتم جدولة اول رحلتنين من الاردن بشكل عاجل.

Advertisements وكان وزير الصحة أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة عدد من زعماء دول العالم، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ،أن الحكومة اليمنية تبذل كافة الجهود والإمكانات المتاحة لمجابهة وباء فيروس كورونا، والاوبئة والفيروسات الاخرى.. داعياً المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الأممية والدولية إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في هذا المجال وحشد الدعم للبرامج الصحية في بلادنا.

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