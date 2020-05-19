وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 19 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة.



وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن 8 من الحالات المسجلة لمقيمين و15 بين الوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 954 حالة.

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وبلغ عدد الوفيات في لبنان 26 حالة وعدد حالات الشفاء من الفيروس 251 حالة.

في السياق، قال وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، إن الحل الأنسب قد يكون العزل التام لبعض المناطق، في ضوء إصابات كورونا المرتفعة التي سُجّلت بمناطق محددة خلال الأيام الأخيرة.

وأشار حسن في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى "أننا في مرحلة انتقالية ونريد مشاركة الجميع، ونشدّد على دور البلديات والجمعيات المدنية ونبحث عن حلول وسط والكمامات أساسية في هذه المرحلة".