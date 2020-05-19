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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 38 ألف فحص تكشف عن 873 إصابة بكورونا و1214 حالة شفاء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 مايو 2020
بالتزامن مع توسيع وزيادة نطاق فحوصات فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجراء أكثر من 38 ألف فحص باستخدام أفضل وأحدث التقنيات.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليصل الإجمالي إلى 25 ألفا و63 حالة، وفق وكالة أنباء الإمارات.
وأعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 227 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1214 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 10 آلاف و791 حالة.
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