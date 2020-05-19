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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الموريتانية تعلن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 81 حالة مؤكدة.
وقال مدير الصحة العمومية في وزارة الصحة الموريتانية، سيدي ولد الزحاف، إنَّه لم تسجل أي حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليستقر العدد عند 4 وفيات.
وكانت موريتانيا سجلت في 13 مارس/آذار أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
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