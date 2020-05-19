اخبار العالم

وزارة الصحة الموريتانية تعلن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الموريتانية تعلن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 81 حالة مؤكدة.

 

Advertisements

وقال مدير الصحة العمومية في وزارة الصحة الموريتانية، سيدي ولد الزحاف، إنَّه لم تسجل أي حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليستقر العدد عند 4 وفيات.

 

 

وكانت موريتانيا سجلت في 13 مارس/آذار أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الموريتانية تعلن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا