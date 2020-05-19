وزارة الصحة الموريتانية تعلن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 19 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 81 حالة مؤكدة.



Advertisements

وقال مدير الصحة العمومية في وزارة الصحة الموريتانية، سيدي ولد الزحاف، إنَّه لم تسجل أي حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليستقر العدد عند 4 وفيات.

وكانت موريتانيا سجلت في 13 مارس/آذار أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.