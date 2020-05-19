شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجمهورية جنوب السودان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أوامرها بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب السودان، لمساعدتها فى التغلب على فيروس كورونا فى ظل الأزمات المتتالية التى تتعرض لها جمهورية جنوب السودان.

جاء ذلك بناء على توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء بجمهورية جنوب السودان. Advertisements تشمل شحنة المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية، فضلاً على كميات كبيرة من ألبان الأطفال. تأتى تلك المساعدات تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخاً لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء.

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