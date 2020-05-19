شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستخدم روبوتات طبية بأجنحة العزل والان نبدء بالتفاصيل

كشف الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية عن إدخال الوزارة لتجارب نوعية تعمل على استخدام الروبوتات الطبية الجديدة بأجنحة العزل بمراكز العزل والعلاج، موضحًا بأن هذه الخطوة تعد التجربة الأولى على مستوى مملكة البحرين، وقد تم اتخاذها للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي وتحديد مدى الاستفادة منها في تقديم الرعاية الطبية والصحية في أجنحة العزل بمراكز العزل والعلاج.

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