شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. نقل شعائر صلاة العيد من جامع الفاتح والان نبدء بالتفاصيل

قررت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالبحرين في ضوء ما صدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من آراء شرعية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا ، نقل خطبة عيد الفطر المبارك مباشرة من جامع أحمد الفاتح عبر الوسائل المرئية والمسموعة إظهاراً لهذه الشعيرة التي تترقبها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وذلك بحضور الخطيب وعدد محدود من المصلين على غرار صلاة الجمعة وبذات الاشتراطات التي اجازها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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