تكافل.. منصة إلكترونية عراقية لتنظيم العمل التطوعي

داعش يستهدف أبراج الكهرباء بديالى

الموصل “العراق” ـ وكالات:

انطلقت مبادرة (تكافل) من استوديو في راديو الغد باربيل في كردستان العراق. فذوي الحاجة من محافظة نينوى في شمال العراق يبعثون رسالة نصية مفصلة باحتياجاتهم الملحة لمحطة الراديو. وبمجرد وصول الرسالة النصية إلى الاستوديو يتعامل معها برنامج إلكتروني جرى تطويره خصيصا لتنظيم طلبات المساعدات على منصة عبر الإنترنت مقسمة وفقا لاحتياجات الأشخاص وعناوينهم السكنية. وقال منسق مبادرة (تكافل) براديو الغد، مصطفى الملا، “المستفيد من حملة تكافل هو الشخص اللي محتاج ويسكن داخل محافظة نينوى، كل شخص انقطع رزقه، وكل شخص فقد عمله، وكل شخص فقد وظيفته، العمال، سواقي التاكسي، هدول الأشخاص الذي يمرون بأزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا”. وأضاف “نعمل على استقبال المناشدات من المواطن عبر الرسائل النصية على رقم هاتف حددته إذاعة الغد، هاي المناشدات تدخل ضمن سيستم تكافل اللي أيضا أنشأته إذاعة الغد لتسهيل عمل الفرق التطوعية داخل المحافظة وأيضا ترتيب عمل الفرق”. وعلى بعد نحو 80 كيلومترا، في مدينة الموصل، يدخل نحو 14 فريقا من المتطوعين وجمعيات المساعدات المحلية على المنصة لتنسيق عملهم وزيادة كفاءتهم على أرض الواقع. وقبل إطلاق برنامج (تكافل)، كانت بعض فرق المتطوعين تزور أحيانا نفس الأحياء الفقيرة، في حين تُترك مناطق أخرى دون اهتمام. أما الآن فيتم تنسيق حملات المساعدات المسجلة في البرنامج ويمكن للمستفيدين البقاء في منازلهم بينما يتم توصيل التبرعات التي تفي باحتياجاتهم حتى أبواب بيوتهم. ويُظهر مشروع تكافل، الذي ولد في الأيام الأولى لأزمة فيروس كورونا، كيف يستخدم جيل جديد من المتطوعين التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة المساعدات الإنسانية على أرض الواقع.

على صعيد أخر، أفاد مصدر عراقي في محافظة ديالى بقيام عناصر من تنظيم داعش باستهداف أبراج لنقل الطاقة الكهربائية على أطراف ناحية المنصورية شرق بعقوبة. ونقلت وكالة “شفق نيوز” العراقية عن المصدر قوله إن عناصر داعش قامت بتفجير برجين وإلحاق أضرار ببرج ثالث باستخدام عبوات ناسفة، في قرية “التينة” شمالي المنصورية. وبين المصدر أن الأبراج تعد ضمن الخط الاستراتيجي الناقل للطاقة بين المنصورية وكركوك ما تسبب بانقطاع طويل للتيار الكهربائي في مناطق عدة. وأضاف أن قوات الأمن والحشد وأبناء العشائر شنوا حملة تفتيش ومطاردة بحثا عن المنفذين في محيط الحادث، إلا أنه يبدو أن المهاجمين قد لاذوا بالفرار إلى المناطق الجبلية الوعرة.

وتتعرض أبراج نقل الطاقة الممتدة من إيران إلى ديالى وصولا إلى بغداد لهجمات بالعبوات الناسفة وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشكيل قوات لحمايتها.