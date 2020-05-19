أميركية عمرها 108 أعوام تهزم كورونا

نيويورك ـ وكالات: هزمت امرأة أميركية تبلغ من العمر 108 أعوام، من ولاية نيوجيرسي مرض “كوفيد19″ في غضون أسبوع واحد فقط. ووفقا لمجلة “بيبول” الأميركية الأسبوعية أصيبت المتقاعدة سيلفيا جولدشول من ولاية نيوجيرسي الأميركية بفيروس كورونا المستجد في دار لرعاية المسنين، حيث تم نقلها على الفور إلى مركز طبي وقاموا بإبلاغ ابنة أختها. وبعد بضعة أيام، اتصل الأطباء بالفتاة وأكدوا أن جولدشال قد شفيت تمامًا من الفيروس، واستردت عافيتها.

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