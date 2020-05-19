كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء امس الاول، أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين منذ عدة أيام كإجراء وقائي. وقال ترامب في تصريحه للصحفيين بالبيت الأبيض: “أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟”، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي. وذكر ترامب أنه يجري فحوصات دورية، مشددا على أنه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد. وسبق لترامب أن روج في أكثر من مرة عقار هيدروكسي كلوروكين في الإحاطات الصحفية بالبيت الأبيض، مما تسبب في زيادة الطلب عليه. ويستخدم الدواء لعلاج الملاريا والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للدواء فقدان البصر ومشكلات القلب. وبشأن علاج ولقاحات فيروس كورونا قال الرئيس الأميركي إنه تم الإعلان عن بعض الأمور المهمة وهناك أمور أخرى سيتم الإعلان عنها، مضيفا تم إحراز تقدم هائل. بعض الإعلانات الكبيرة قادمة وارتفع السوق بما يقرب من 1000 نقطة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتناول عقار كلوروكين والزنك كإجراء وقائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.