شرطة الطاقة تعلن ضبط موقعين يستخدمان في المتاجرة بالمشتقات النفطية ببغداد

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الثلاثاء، عن ضبط موقعين يستخدمان في المتاجرة بالمشتقات النفطية في بغداد. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة تابعة لمركز شرطة نفط الرصافة بإسناد من فوج طوارئ المقر العام وفصيل الانضباط المقر العام وبمرافقة مفرزة فنية تابعة لشركة توزيع المشتقات النفطية في وزارة النفط، نفذت عملية مداهمة وضبط في منطقة الشعب محافظة بغداد على موقعين لمولدات أهلية يستخدمان فيها عملية المتاجرة بالسوق السوداء والخزن غير الرسمي للمشتقات النفطية".



وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن مصادرة 3 خزانات حديد سعة 36 الف لتر وإلقاء القبض على احد المتهمين".

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