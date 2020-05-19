امانة بغداد تعلن ضخ كميات اضافية من الماء الصافي خلال اليومين المقبلين

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن ضخ كميات اضافية من الماء الصافي جنوبي العاصمة خلال اليومين المقبلين.
وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة ماء بغداد ستقوم خلال اليومين المقبلين باستحداث ربطة ماء تقوم بضخ كميات اضافية من الماء الصافي الى مناطق جنوب بغداد ولا سيما منطقة الجمعية المحلة 842 ضمن قاطع بلدية الدورة".
وأضاف البيان أن "هذا الاجراء ضمن الاستعدادات المستمرة لفصل الصيف".
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