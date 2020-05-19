رياضة 2020-05-19 | 19:28 1,116 مشاهدة قدم نادي الشرطة الرياضي، طلباً إلى الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، من اجل إضافة الألقاب غير المحتسبة للفريق فيث دوري الكرة الممتاز. وكتب الشرطة في طلبه ان مجموع بطولاته سيكون 13 لقباً وليس 6. وفيما يلي نسخة من طلب إدارة الشرطة للجنة التطبيعية لاتحاد الكرة:

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كانت هذه تفاصيل خبر القابنا 13 وليست 6.. الشرطة يتقدم بطلب رسمي لإضافة بطولاته غير المحتسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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