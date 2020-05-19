صحة كربلاء تعلن شفاء مصابين اثنين بكورونا

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، عن شفاء مصابين اثنين بفايروس كورونا.
وقالت صحة كربلاء، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مُصابين إثنين تماثلا للشفاء من فايروس كُورونا المُستَجد".
وأضاف البيان أن "المصابين في الخمسين من العمر ومن سكنة حي المعلمين ومُغادرتهما ردهة الحُميَات (الحياة) في مدينة الإمام الحسين (عليه السلام) الطبية"، مشيراً الى أن "المتبقين في الردهة (19) حالة فقط".
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