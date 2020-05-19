غداً.. يونس محمود يكشف عن مبادراته لمحاربة كورونا

وفي جلسة البث المباشر على حساب البرنامج @GA4Good على إنستغرام غداً الأربعاء الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة؛ يناقش المهاجم الدولي السابق الذي شارك في ١٤٨ مباراة بقميص أسود الرافدين، أبرز المحطات في مسيرته الكروية، خاصة مع نادي الطلبة العراقي، ومشاركته ضمن صفوف خمسة أندية قطرية، بما فيها نادي الغرافة الذي حصد معه العديد من الألقاب طوال رحلة حافلة امتدت لخمس سنوات.وعلى صعيد المنافسات الدولية؛ فاز يونس محمود بلقب بطولة كأس آسيا مع منتخب العراق في ٢٠٠٧، مسجلاً هدف الفوز في المباراة النهائية، وحصل على جائزتي الهداف وأفضل لاعب في البطولة. وانضم النجم العراقي إلى سفراء اللجنة العليا في العام الماضي، وشارك في نشاط للجيل المبهر مع تلاميذ المدارس في أحد مواقع التدريب المخصصة للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022.

وفي حديثها عن مشاركة يونس محمود في البث المباشر القادم للجيل المبهر، قالت موزة المهندي، مديرة إدارة التسويق والاتصال في الجيل المبهر: "تسعدنا مشاركة النجم العراقي يونس محمود في جلساتنا التفاعلية المباشرة، فهو أحد أساطير كرة القدم العربية والعراقية التي تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، وهو أيضاً أحد الرموز البارزة في بطولة كأس آسيا ودوري نجوم قطر. وقد كان لنا شرف استضافته خلال إطلاق بعض مبادرات وأنشطة الجيل المبهر في العديد من المدارس. ونتطلع إلى التعرّف على أبرز محطات النجم العراقي مع كرة القدم، والاستماع إلى بعض القصص المُلهمة خلال مسيرته الكروية".



كان الجيل المبهر قد أعلن في إبريل الماضي عن إطلاق جلساته التفاعلية المباشرة عبر الإنترنت، لمساعدة المتابعين على الاستفادة من أنشطة كرة القدم من أجل التنمية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا ، وقد وصل عدد متابعي جلسات البث المباشر على مدى الأسابيع الست الماضية أكثر من 100 ألف متابع من أنحاء العالم.

وشهدت جلسات الجيل المبهر مشاركة نخبة من أساطير كرة القدم شملت تشافي هيرنانديز، وكافو، وتيم كاهيل، وصامويل إيتو، وهيرنان كريسبو. وتضمنت الجلسات مجموعة متنوعة من الأنشطة منها تدريبات الحفاظ على اللياقة البدنية وتجديد النشاط بقيادة اثنين من كبار مدربي الجيل المبهر هما حمد محمد ومايكل ريتشاردسون.

وشارك في أنشطة البث المباشر للبرنامج ممثلون عن عدد من الشركاء مثل نادي ايه اس روما الإيطالي، ونادي كاس أوبين البلجيكي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. ومن المقرر أن تتوقف الجلسات مؤقتاً خلال عطلة عيد الفطر المبارك، على أن تُستأنف في الأول من يونيو المقبل.

يشار إلى أن الجيل المبهر، برنامج الإرث الإنساني والاجتماعي لبطولة كأس العالم في قطر 2022، نجح إلى الآن في التأثير إيجابياً في حياة نصف مليون مستفيد منذ إطلاقه في عام 2010، ويهدف للوصول إلى مليون مستفيد حول العالم بحلول العام 2022.

