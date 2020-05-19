صحة كربلاء تعلن عدم تسجيل أية إصابة بكورونا اليوم

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الثلاثاء، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا اليوم.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المحافظة ، لم تشهد ، اليوم، تسجيل أية حالة إصابة بفايروس كورونا ، علماً بأن الجهات الصحية المُختصة فيها ، أرسلت ، اليوم ، ( 112 ) نموذجا للفحص المختبري ( pcr ) ، و( 492 ) عينة للفحص السريع ( rapid test ) ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها".
ودعت الدائرة، إلى "ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية، وتطبيق تعليمات الوقاية الصحية، لضمان سلامة المواطنين من الإصابة بالفيروس الوبائي".
ودعت الدائرة، إلى "ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية، وتطبيق تعليمات الوقاية الصحية، لضمان سلامة المواطنين من الإصابة بالفيروس الوبائي".
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