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صحة كربلاء تعلن عدم تسجيل أية إصابة بكورونا اليوم

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أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الثلاثاء، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس اليوم.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المحافظة ، لم تشهد ، اليوم، تسجيل أية حالة إصابة بفايروس كورونا ، علماً بأن الجهات الصحية المُختصة فيها ، أرسلت ، اليوم ، ( 112 ) نموذجا للفحص المختبري ( pcr ) ، و( 492 ) عينة للفحص السريع ( rapid test ) ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها".

ودعت الدائرة، إلى "ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية، وتطبيق تعليمات الوقاية الصحية، لضمان سلامة المواطنين من الإصابة بالفيروس الوبائي".
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