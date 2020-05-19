صناديق الزكاة "العشوائية".. حيلة خبيثة لإخوان تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة مفاجئة، قررت جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، إنشاء صناديق للزكاة بشكل عشوائي ودون ضوابط قانونية.
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هذه الخطوة اتخذتها بلدية "الكرم" الواقعة في ضواحي العاصمة التونسية، والتي يترأسها الإخواني فتحي العيوني، حيث قرر إنشاء صندوق للزكاة دون أي ضوابط قانونية.
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ويرى العديد من المراقبين أن هذه الخطوة تأتي كمحاولة لتفكيك الدولة التونسية، عبر إنشاء مؤسسات موازية تحت عناوين دينية من أجل التغطية على أهدافها التي قد تكون إرهابية ومشبوهة.
واعتبر العديد من نواب البرلمان التونسي أن قرار إنشاء صندوق للزكاة خارج إطار القانون، يأتي ضمن مساعي حركة النهضة لـ"أخونة الدولة واختراق مؤسساتها".
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