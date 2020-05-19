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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل سبعة جنود في هجومين نفذهما مسلحون بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الجيش الباكستاني يوم الثلاثاء إن سبعة جنود باكستانيين قتلوا في هجومين على إقليم بلوخستان الغني بالمعادن بجنوب غرب البلاد.
ويقع إقليم بلوخستان في وسط الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي تكلف بناؤه ما يقدر بنحو 60 مليار دولار، وهو جزء من مشروع الحزام والطريق الضخم الذي تشرف عليه بكين.
وقال الجناح الإعلامي للجيش في بيان إن ستة من الجنود السبعة قُتلوا في انفجار عبوة ناسفة أثناء عودتهم في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين من دورية روتينية إلى معسكرهم الواقع في بير غايب في حي ماش بإقليم بلوخستان.
وأضاف البيان أن جنديا آخر قُتل خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في منطقة ماند بحي كيش.
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