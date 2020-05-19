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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بلدة يعبد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من بلدة يعبد.
وأفادت مصادر محلية في وشهور عيان في البلدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الله عبد الرحيم أبو بكر ، وإسلام نضال حمارشة ، ومحمد قيس عمارنة ، وذلك عقب مداهمة منازل ذويهم.
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