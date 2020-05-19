شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: 9 وفيات و2509 اصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت السعودیة الیوم الثلاثاء تسجیل 9 حالات وفاة بالإضافة إلى 2509 إصابات مؤكدة جدیدة بفیروس كورونا المستجد - كوفید 19.

Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودیة الدكتور محمد العبدالعالي ان حصیلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 329 متوفى و59854 مصابا. وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع لیصل الى 31634 حالة بعد تسجیل شفاء 2886 حالة جدیدة بالمملكة، ولفت الى ان ھناك 251 حالة حرجة تتلقى الرعایة الصحیة المكثفة في العنایة المركزة.

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