في ذكراها الثالثة.. سعوديون يجددون البيعة لمحمد بن سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

حرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، على إحياء الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه.



ودشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "محمد بن سلمان"، حصل على المركز الثالث ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولاً في السعودية، وحصد أكثر من 94 ألف تغريدة حتى الآن.

وأكد رواد "تويتر" بالسعودية، على تجديد الولاء والبيعة لولي العهد محمد بن سلمان، مُتمنين للمملكة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة، فيما أثنى آخرون على جهود بن سلمان في النهوض بالبلاد نحو التقدم والتنمية.

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وفي 21 يونيو 2017 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.

كما أصبح بن سلمان يرأس مجلسي الشؤون الاقتصادية والتنمية، والشؤون السياسية والأمنية، وقد أقيمت مراسم البيعة في قصر الصفا في مكة المكرمة، حيث بويع من قبل السعوديين.

وكان محمد بن سلمان قد اختير لولاية العهد بأغلبية أعضاء هيئة البيعة، بعد أن عُرِضَ القرار عليهم، بأن نال 31 صوتًا من أصل 34 صوتا، وهي أعلى نسبة تصويت تشهدها هيئة البيعة منذ إنشائها.

يذكر أنه حين تولّى الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في المملكة العربية السعودية في 23 يناير 2015، أصدر أمرًا ملكيًا يقضي بتولّي محمد بن سلمان وزارة الدفاع بالإضافة إلى تعيينه رئيسًا للديوان الملكي ومستشارًا خاصًا للملك، ثم أتبعه بأمر ملكي آخر يقضي بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية السعودي برئاسة الأمير محمد بن نايف ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة محمد بن سلمان.