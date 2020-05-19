شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجمهورية جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أوامرها بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب السودان، لمساعدتها فى التغلب على فيروس كورونا فى ظل الأزمات المتتالية التى تتعرض لها جمهورية جنوب السودان.

Advertisements جاء ذلك بناء على توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء بجمهورية جنوب السودان. تشمل شحنة المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية، فضلاً على كميات كبيرة من ألبان الأطفال. تأتى تلك المساعدات تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخاً لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء.

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