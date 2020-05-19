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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة السورية تحجز على أموال رامي مخلوف وزوجته وأولاده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت وكالة رويترز بعد طلاعها على وثيقة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السورية أمرت بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده.
وكان رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، قد قال إن السلطات أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة سيريتل، المشغل الأساسي لخدمات الهاتف المحمول في سوريا، وإلا فإنها ستسحب ترخيص الشركة، لكنه لن يتنحى.
وأضاف مخلوف في مقطع فيديو، هو الثالث لرجل الأعمال، أن انهيار سيريتل وهي مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة، سيوجه ضربة "كارثية" للاقتصاد.
وكان قد قال رامي مخلوف، إن قوات الأمن بدأت في اعتقال موظفين في شركاته المختلفة فيما وصفه بأنه زيادة للضغوط عليه بعد أيام من مطالبة السلطات السورية له بدفع ضرائب ضخمة.
وقال مخلوف في تسجيل فيديو "اليوم بلشت الضغوطات بطريقة غير مقبولة غير انسانية وبلشت الاجهزة الأمنية تعتقل موظفينا".
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