الرئاسة التركية ترتكب خطأ فادح على "تويتر" بشأن عيد الفطر

سقط مسئول الحساب الرسمى للرئاسة التركية، فى خطأ فادح، حينما حاول أن يغرد بقرار اتخذه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وهو فرض حظر التجوال فى جميع الولايات اعتبارًا من السبت إلى اليوم الأخير للعيد.

حيث قال مسئول الحساب، "سيتم فرض حظر التجوال فى جميع الولايات اعتبارا من يوم عرفة إلى اليوم الأخير للعيد".

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بالملفت فى الأمر أن مسئولى الحساب، سقطوا فى الخطأ مرتين، المرة الأولى حينما قالوا "يوم عرفة"، وعندما حاولوا تدارك الخطأ، كتبوا "يوم الوقفة"، ليعدلوا الخطأ فى التغريدة الثالثة.

ويبدو أن مسئولى الحساب، لا يعرفون الفارق بين عيد الفطر وعيد الأضحى، أو العيد الصغير من العيد الكبير، حيث اعتبر مسئول الحساب أن السبت هو وقفة عرفات.