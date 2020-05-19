استقبل رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ واقام مأدبة إفطار على شرفه في ​بيت الوسط​ تخللها احاديث تناولت الأوضاع العامة في البلاد من مختلف جوانبها. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري أقام مأدبة افطار على شرف مفتي الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.