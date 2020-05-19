الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى بيروت بدءا من 12 حزيران

تستأنف ​الخطوط الجوية الفرنسية​ Air France رحلاتها إلى ​لبنان​ بدءًا من الجمعة 12 حزيران، وذلك بعد فتح ​مطار بيروت الدولي​، من خلال القيام برحلتين أسبوعيًا.

وأوضحت الشركة في بيان أن "الطائرة ستكون من نوع Boeing 777 بمقصوراتها الثلاثة، درجة ​رجال الأعمال​ ، درجة بريميوم إيكونومي والدرجة السياحية مع الحرص على تطبيق إجراءات صحية إضافية لضمان سلامة المسافرين".

وأوضح البيان أن "جدول الرحلات وفقًا للتوقيت المحلي من وإلى مطار بيروت الدولي، رحلتان أسبوعيتان كل يومي جمعة وأحد. الرحلة AF 566: تقلع من ​مطار باريس​ ​شارل ديغول​ عند الساعة الـ9:05 صباحًا وتهبط في مطار بيروت الدولي عند الساعة الـ12:15 ظهرًا، أما الرحلة AF 565: تقلع من مطار بيروت عند الساعة الـ15:55 ظهرًا وتهبط في مطار شارل ديغول في باريس عند الساعة الـ 19:35 مساءً من اليوم ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن التذاكر لوجهة واحدة بدءًا من 296 د.أ. والتذاكر ذهابًا وإيابًا بدءًا من 614 د.أ.