طقس الغد صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض محدود بدرجات الحرارة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن كتلا هوائية حارة وجافة مصدرها ​الخليج العربي​ وشمال ​افريقيا​ تستمر بالسيطرة على ​لبنان​ و الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الجمعة مع درجات حرارة تفوق معدلاتها القصوى لشهر ايار بـ10 درجات تقريبا .

وحذرت من اندلاع الحرائق و ننصح بالاكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر علماً ان معدل الحرارة لشهر أيار هو بين ١٨ و ٢٧ درجة على الساحل.

وتوقعت ان يكون طقس الأربعاء صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بالحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون ضباب على المرتفعات اعتباراً من المساء.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون ضباب على المرتفعات .