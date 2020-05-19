طقس الغد صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض محدود بدرجات الحرارة

أفادت غرفة التحكم المروري بأن كتلا هوائية حارة وجافة مصدرها الخليج العربي وشمال افريقيا تستمر بالسيطرة على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الجمعة مع درجات حرارة تفوق معدلاتها القصوى لشهر ايار بـ10 درجات تقريبا .
وحذرت من اندلاع الحرائق و ننصح بالاكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر علماً ان معدل الحرارة لشهر أيار هو بين ١٨ و ٢٧ درجة على الساحل.
وتوقعت ان يكون طقس الأربعاء صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض محدود بدرجات الحرارة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بالحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون ضباب على المرتفعات اعتباراً من المساء.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون ضباب على المرتفعات .
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