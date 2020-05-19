المير يزور جديدة القيطع متضامنا إثر اللغط الحاصل حول نتائج الإصابات

زار رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير بلدة جديدة القيطع، متضامنا مع بلديتها وأهلها وفاعلياتها، إثر أزمة ​كورونا​ واللغط الحاصل حول النتائج التي أعلنت فيها، حيث عقد المير ونائب رئيس البلدية الشيخ مصطفى الجعم مؤتمرا صحافيا مشتركا، واعتبر المير "اننا موجودون هنا للتضامن، فالهلع مؤذ أكثر من الإصابة. هناك مصادر تصر على أن تحاليلها هي السليمة، بعدما صدر العكس. ونحن هنا للاضاءة على أن الخطأ مؤذ، حيث أصبحت جديدة القيطع بنظر البعض موبوءة. نحن نترك للبلدية ولخلية الأزمة معالجة هذه الأمور، لكن البلدة تحتاج إلى الدعم من قبل الحكومة والمسؤولين، فكيف نحجر الناس ولا نقوم بواجباتنا تجاههم؟".

من جهته، أشار الجعم إلى "أن أزمة كورونا كشفت الإلفة والمحبة بين الجميع. لقد كانت بلدتنا خير مثال لجهة التعاون القائم بين فاعلياتها لمواجهة هذا التحدي"، وعدد ما قامت به خلية الأزمة في البلدة لمواجهة الأوضاع الناتجة من تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن ​مستشفى الروم​ أجرى فحوصا ل146 شخصا من ابناء البلدة، وأصدر نتائج اعتبرت أن هناك 17 حالة إيجابية. وعليه، تم عزل البلدة وتوقفت الحركة فيها، وتسببت النتائج بطرد عدد من الموظفين من ابناء البلدة لأنهم من جديدة القيطع، أما مستشفى عبدالله الراسي الحكومي فأعاد إجراء الفحص، وأتت النتائج مخالفة تماما لنتائج مستشفى الروم، وتبين وجود حالتين إيجابيتين فقط". وطالب ب"إجراء تحقيق في هذا الموضوع".