الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية فوق حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، عن أن ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ خرق حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، وتنفذ في هذه الأثناء طائراتان من طراز "اف 16" طلعات استكشافية فوق حاصبيا و​العرقوب​ وصولا حتى سماء البلاتين الشرقي والغربي. إضغط للمزيد

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