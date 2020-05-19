الحريري التقى سفيرة ايطاليا والبعريني وجمالي

استقبل رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في "​بيت الوسط​"، سفيرة ​إيطاليا​ في ​لبنان​ نيكوليتا بومباردييه، وعرض معهاالأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما عرض الحريري مع كل من النائبين ​وليد البعريني​ و​ديما جمالي​ شؤونا عائدة لمنطقتي ​طرابلس​ وعكار. إضغط للمزيد

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