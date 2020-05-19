ابو جودة يتصل بفهمي وعراجي بعد تسجيل حصيلة 13 إصابة بمجدل عنجر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، عن أنه وبعد ارتفاع اصابات الكورونا الى 13 اصابة في ​مجدل عنجر​، اجرى محافظ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جودة​ سلسلة اتصالات مع وزارة الداخلية ​محمد فهمي​، ورئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، ورئيس ​بلدية مجدل عنجر​ سعيد ياسين، وتباحث معهم بالاجراءات التي يمكن ان تتخذ للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ في البلدة، وحفاظاً على سلامة وصحة البقاعيين عامةً واهالي بلدة مجدل عنجر بشكل خاص.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة مجدل عنجر سجلت 13 إصابة بكورونا حتى الآن من بينهم عسكريين.

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