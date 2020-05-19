ابو جودة يتصل بفهمي وعراجي بعد تسجيل حصيلة 13 إصابة بمجدل عنجر

أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة، عن أنه وبعد ارتفاع اصابات الكورونا الى 13 اصابة في مجدل عنجر، اجرى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة سلسلة اتصالات مع وزارة الداخلية محمد فهمي، ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، وتباحث معهم بالاجراءات التي يمكن ان تتخذ للحد من انتشار فيروس كورونا في البلدة، وحفاظاً على سلامة وصحة البقاعيين عامةً واهالي بلدة مجدل عنجر بشكل خاص.
تجدر الإشارة إلى أن بلدة مجدل عنجر سجلت 13 إصابة بكورونا حتى الآن من بينهم عسكريين.
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