كنعان بعد اقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة:الدولة مطالبة بالشفافية

اقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان المشتركة​ برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ قانون استرداد الاموال المنهوبة ليعرض على اللجان المشتركة تمهيدا لطرحه مع قوانين رفع ​السرية المصرفية​ والاثراء غير المشروع التي اقرتهم اللجنة في جلسات سابقة، وأشار إلى أنه "أنجزنا اليوم قانون استعادة ​الأموال المنهوبة​. وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت مهمتها باقرار اقتراحات القوانين من رفع السرية المصرفية الى الاثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة المحالة اليها من اللجان المشتركة".

وأوضح أنه "ستستكمل اللجنة الاسبوع المقبل اجتماعاتها لدرس واقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية وكشف الحسابات ورفع الحصانات عن الوزراء"، مؤكداً أن الدولة بكل قادتها ومكوناتها مطالبة من خلال القوانين التي اقرت اليوم باعتماد الشفافية المطلقة في التعاطي بالمال العام من دون اي استثناءات او حصانات".

وكانت اللجنة اجتمعت في ​ساحة النجمة​ برئاسة كنعان وحضور النواب: ​سمير الجسر​، ​فيصل الصايغ​، ​علي فياض​، ​الياس حنكش​، ​نقولا نحاس​، ​ياسين جابر​، الان عون، ​امين شري​، ​ميشال معوض​.