مقتل مؤهل أول في قوى الامن واصابة ابنه في حادث صدم على اوتوستراد خلدة

قتل المؤهل اول في ​قوى الأمن الداخلي​، س.م.ط (51 عاما) من ​بلدة مزبود​، عندما اوقف سيارته، ليشتري المرطبات من احد المقاهي على جانب الأوتوستراد في منطقة خلدة، فصدمته ​سيارة​ مسرعة، وهو برفقة ابنه، فنقل على الفور الى المستشفى، لكنه ما لبث ان فارق ​الحياة​، فيما نقل نجله الى المستشفى المركزي في مزبود للمعالجة بكسر في رجله. وحضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

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